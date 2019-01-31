Господдержку получает не более 2% фермерских хозяйств - Счетная палата
12:00 31.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Счётная палата выявила, что господдержку получает не более 2% фермерских хозяйств. Действующая система помощи сельскохозяйственным предприятиям несовершенна.
Надзорное ведомство проверило эффективность использования бюджетных средств. В рамках различных госпрограмм такая поддержка осуществляется с 2013 года: государство даёт гранты начинающим фермерам на развитие животноводства и на обеспечение материально-технической базы.
Как отмечает Счётная палата, с каждым годом число крестьянско-фермерских хозяйств сокращается. В госпрограмме нет системной оценки того, насколько эффективны предоставляемые субсидии. Были выявлены значительные нарушения. Отмечается, что в 2016 году мерами поддержки смогли воспользоваться чуть более 2% хозяйств, а в 2017-м — 1,6%. Говорит Москва
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