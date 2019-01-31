Патриарх Кирилл посетовал, что больше читает церковные документы, чем книги

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси, отмечающий 1 февраля 10-летие со дня возведения на патриарший престол, старается посещать театр и читать хотя бы несколько страниц интересных книг в день, но большая часть времени уходит на церковную документацию."У меня на тумбочке, перед кроватью, лежит вот такая кипа книг. Это все то, что я обязательно должен прочитать, то, что входит в мой, так сказать, жизненный план. Но должен вам сказать, что чтение продвигается не так быстро, как мне бы хотелось, хотя каждый раз, отходя ко сну, я беру в руки книгу и читаю. Сколько страниц удается - по-разному, но чтение присутствует каждый день в моей жизни", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, предстоятель Русской православной церкви."Я озадачиваю своих коллег, что нельзя, чтобы у патриарха большая часть времени проходила за работой с документами. Но сегодня это так. Но считаю необходимым оставлять какое-то пространство для такого интеллектуального и даже художественного чтения. Хотя очень- очень сужено это пространство, к сожалению", - отметил первоиерарх.Он также сообщил, что иногда посещает театр, "особенно тогда, когда идут какие-то интересные премьеры"."С книгами и с театром напряженка, но иногда я все-таки посещаю театр... Я поддерживаю отношения с театральным сообществом, с некоторыми режиссерами, которые меня информируют, что в программе театра может быть какая-то интересная премьера. Но это бывает достаточно редко", - сказал патриарх.