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НОВОСТИ

Убытки компании Tesla за 2018 год составили около $1 млрд

12:20 31.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Убытки компании Tesla за прошлый год составили почти 1 млрд долларов. Это следует из отчёта, который опубликован на официальном сайте.

Отмечается, что сумма на миллиард меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50 процентов. Выручка Tesla за год составила 21,5 млрд долларов.

В 2019 году фирма планирует сократить суммарные продажи автомобилей из-за высокого спроса. Специалисты объясняют, что спрос был прорывным, поэтому в ближайшее время стоит ожидать небольшого снижения.  Говорит Москва

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