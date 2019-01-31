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НОВОСТИ

Канада вдвое сократила дипмиссию на Кубе из-за "загадочных" проблем со здоровьем

12:32 31.01.2019 Источник: Газета.Ru

Канадские власти отзывают половину дипломатов из своего кубинского посольства, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление МИД Канады.

В канадском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг из-за того, что их дипломаты жалуются на «загадочные» проблем со здоровьем. С начала 2017 уже у четырнадцатого дипломата диагностировали различные симптомы, которые не указывают ни на какую конкретную болезнь.

Отмечается, что из канадского посольства в Гаване уедут восемь дипломатов из 16.

Ранее нейрофизиолог Аллан Фрей, который многие годы консультировал власти США, заявил, что акустическую атаку на американское посольство на Кубе могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского правительства.  Газета.Ru

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