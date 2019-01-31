Отец сенатора Арашукова этапирован в Москву и находится на допросе в СК - источник
13:00 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов этапировали из Санкт-Петербурга в Москву советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, подозреваемого в организации преступного сообщества, сейчас его допрашивают следователи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Рауль Арашуков доставлен в Следственный комитет РФ, он находится на допросе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после этого следователь выйдет в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении его под стражу", - сказал источник.
Рауль Арашуков, отец арестованного накануне сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей. Он был задержан в офисе "Газпрома" в Санкт- Петербурге.
Задержание сенатора Арашукова прошло утром в среду прямо на пленарном заседании Совета Федерации - это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. На том же заседании СФ принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого. СК установил его причастность к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Рауль Арашуков подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей. По версии следствия, используя связи, Арашуков-старший способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. По данным СК, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей.
Как сообщил в свою очередь адвокат потерпевших по делу об убийствах в 2010 году Илья Лебедев, Арашуковы могут иметь отношение к организации еще трех убийств. По его словам, есть оперативная информация о том, что Рауф Арашуков может быть причастен к организации убийств в КЧР еще двух человек - бывшего руководителя СИЗО Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента РФ Назира Хапсирокова Али Афаунова, а его отец - к организации убийства в конце 90-х годов донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова.
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