Каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или жилье в этом году - опрос
13:05 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы
В 2019 году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или жильё, показал опрос ВЦИОМ. В прошлом году самой популярной покупкой у россиян был мобильный телефон. Гаджеты купили 28% респондентов. На втором месте бытовая техника и ремонт с покупкой мебели. Об этом заявили 19% россиян. Эхо Москвы
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