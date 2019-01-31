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НОВОСТИ

В Москве за 10 минут неизвестные "заминировали" несколько торговых центров

13:20 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные за 10 минут сообщили в полицию Москвы об угрозах взрывов на нескольких объектах города. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве стали поступать массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях. За 10 минут в правоохранительные органы поступило пять таких сообщений. Среди "заминированных" объектов ТЦ "Ереван Плаза", "Европарк" и ТРЦ РИО", а также Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

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