Армения приобрела у России истребители Су-30СМ - СМИ
13:32 31.01.2019 Источник: Газета.Ru
Армения приобрела у России двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на армянское министерство обороны.
Отмечается, что в оборонном ведомстве подтвердили факт покупки российских самолетов.
«Республика Армения подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30 СМ», — сообщили в минобороны Армении.
Другие детали соглашения не приводятся. Газета.Ru
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