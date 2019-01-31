Песков не знает о планах изменения системы отбора сенаторов
14:00 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему неизвестно о планах корректировки системы отбора сенаторов и о вопросах Кремля к главе Карачаево-Черкесии после задержания Рауфа Арашукова.
"Нет, пока мне неизвестно о том, что такие вопросы [о доверии к главе Карачаево-Черкесии] возникали", - сказал представитель Кремля журналистам.
Он также отрицательно ответил на вопрос о возможных изменениях системы выбора сенатора: "Мне неизвестно, чтобы готовились какие-то корректировки, здесь я ничего не могу сказать". "Здесь нет какой-то позиции", - ответил Песков на вопрос, считает ли он необходимым какие-то корректировки.
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