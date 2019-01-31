Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ
14:12 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каракас не примет ультиматум ряда западных стран о проведении в ближайшие дни новых президентских выборов в Венесуэле. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Как указал дипломат, президент Венесуэлы, согласно основному закону, выбирается каждые шесть лет, следующие выборы состоятся в 2025 году. "Мы не принимаем заявления подобным языком, никакая страна не может указывать, что нам делать, - подчеркнул он. - Мы независимый народ и государство, у нас есть собственная политика".
"То, что они пытаются указывать, это пустые слова для нас", - добавил посол.
НОВОСТИ
- 15:00 31.01.2019
- В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ
- 14:32 31.01.2019
- Названы самые шумные российские города
- 14:00 31.01.2019
- Песков не знает о планах изменения системы отбора сенаторов
- 13:32 31.01.2019
- Армения приобрела у России истребители Су-30СМ - СМИ
- 13:20 31.01.2019
- В Москве за 10 минут неизвестные "заминировали" несколько торговых центров
- 13:05 31.01.2019
- Каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или жилье в этом году - опрос
- 13:00 31.01.2019
- Отец сенатора Арашукова этапирован в Москву и находится на допросе в СК - источник
- 12:32 31.01.2019
- Канада вдвое сократила дипмиссию на Кубе из-за "загадочных" проблем со здоровьем
- 12:20 31.01.2019
- Убытки компании Tesla за 2018 год составили около $1 млрд
- 12:05 31.01.2019
- Патриарх Кирилл посетовал, что больше читает церковные документы, чем книги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать