Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каракас не примет ультиматум ряда западных стран о проведении в ближайшие дни новых президентских выборов в Венесуэле. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Венесуэлы в РФКак указал дипломат, президент Венесуэлы, согласно основному закону, выбирается каждые шесть лет, следующие выборы состоятся в 2025 году. "Мы не принимаем заявления подобным языком, никакая страна не может указывать, что нам делать, - подчеркнул он. - Мы независимый народ и государство, у нас есть собственная политика"."То, что они пытаются указывать, это пустые слова для нас", - добавил посол.