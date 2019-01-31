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Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ

14:12 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каракас не примет ультиматум ряда западных стран о проведении в ближайшие дни новых президентских выборов в Венесуэле. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Как указал дипломат, президент Венесуэлы, согласно основному закону, выбирается каждые шесть лет, следующие выборы состоятся в 2025 году. "Мы не принимаем заявления подобным языком, никакая страна не может указывать, что нам делать, - подчеркнул он. - Мы независимый народ и государство, у нас есть собственная политика".

"То, что они пытаются указывать, это пустые слова для нас", - добавил посол.

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