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НОВОСТИ

Названы самые шумные российские города

14:32 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы

В  пятерку самых шумных российских городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.
Как отмечает Минприроды, основным источником акустического загрязнения является транспорт.

По  ГОСТам, вредным считается шум уровнем в 80 децибел и более, 130 децибел вызывают ощущение физической боли. При 150 децибелах человек теряет сознание. Шум в 180 децибел считается для человека смертельным.  Эхо Москвы

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