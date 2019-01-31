Названы самые шумные российские города
14:32 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы
В пятерку самых шумных российских городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.
Как отмечает Минприроды, основным источником акустического загрязнения является транспорт.
По ГОСТам, вредным считается шум уровнем в 80 децибел и более, 130 децибел вызывают ощущение физической боли. При 150 децибелах человек теряет сознание. Шум в 180 децибел считается для человека смертельным. Эхо Москвы
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