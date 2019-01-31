В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News - ООО "Бритиш телевижн" по итогам проверки, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства."Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала "BBC World News" в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее", - отметили в ведомстве.