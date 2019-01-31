Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
15:12 31.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Европарламент признал Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы. Соответствующую резолюцию одобрили 439 депутатов, 104 были против, 88 — воздержались.
Таким образом, Европарламент стал первым европейским институтом, признавшим Гуайдо легитимным лидером.
21 января в боливарианской республики начались массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23-го числа объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:32 31.01.2019
- ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
- 16:12 31.01.2019
- Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit
- 16:00 31.01.2019
- Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды
- 15:32 31.01.2019
- Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский
- 15:00 31.01.2019
- В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ
- 14:32 31.01.2019
- Названы самые шумные российские города
- 14:12 31.01.2019
- Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ
- 14:00 31.01.2019
- Песков не знает о планах изменения системы отбора сенаторов
- 13:32 31.01.2019
- Армения приобрела у России истребители Су-30СМ - СМИ
- 13:20 31.01.2019
- В Москве за 10 минут неизвестные "заминировали" несколько торговых центров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать