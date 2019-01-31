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НОВОСТИ

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

15:12 31.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Европарламент признал Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы. Соответствующую резолюцию одобрили 439 депутатов, 104 были против, 88 — воздержались.

Таким образом, Европарламент стал первым европейским институтом, признавшим Гуайдо легитимным лидером.  

21 января в боливарианской республики начались массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23-го числа объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Говорит Москва

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