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НОВОСТИ

Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский

15:32 31.01.2019 Источник: RNS

Кандидат в президенты Украины шоумен, продюсер и актер Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, свидетельствуют данные опроса социологического агентства «Рейтинг».

«Лидерами президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать, а также Ю.Тимошенко, которую поддерживают 18,2% таких респондентов», — отмечается в исследовании.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,1% опрошенных.  RNS

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