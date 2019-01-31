Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit
16:12 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход Великобритании из Европейского союза, намеченный на 29 марта, может бы на время отложен, если сделка по условиям выхода получит одобрение Палаты общин британского парламента незадолго до даты Brexit. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил в четверг в интервью программе Today, выходящей на Четвертом радиоканале Би-би-си.
"Я думаю, что действительно, если мы придем к тому, что утвердим соглашение за несколько дней до 29 марта, то тогда нам может понадобиться дополнительное время для прохождения важнейшего законодательного акта. Но если мы сможем добиться прогресса раньше, то тогда этого, возможно, и не понадобится", - сказал министр.
После прохождения через Палату общин соглашение по условиям Brexit, которое станет составной частью билля о выходе страны из ЕС, должно получить одобрение верхней палаты парламента - Палаты лордов, а сам закон должен быть подписан королевой Елизаветой II, на что потребуется определенное время.
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