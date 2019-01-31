0
0
64
НОВОСТИ

Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit

16:12 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из Европейского союза, намеченный на 29 марта, может бы на время отложен, если сделка по условиям выхода получит одобрение Палаты общин британского парламента незадолго до даты Brexit. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил в четверг в интервью программе Today, выходящей на Четвертом радиоканале Би-би-си.

"Я думаю, что действительно, если мы придем к тому, что утвердим соглашение за несколько дней до 29 марта, то тогда нам может понадобиться дополнительное время для прохождения важнейшего законодательного акта. Но если мы сможем добиться прогресса раньше, то тогда этого, возможно, и не понадобится", - сказал министр.

После прохождения через Палату общин соглашение по условиям Brexit, которое станет составной частью билля о выходе страны из ЕС, должно получить одобрение верхней палаты парламента - Палаты лордов, а сам закон должен быть подписан королевой Елизаветой II, на что потребуется определенное время.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 31.01.2019
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
0
43
16:00 31.01.2019
Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды
0
107
15:32 31.01.2019
Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский
0
169
15:12 31.01.2019
Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0
180
15:00 31.01.2019
В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ
0
178
14:32 31.01.2019
Названы самые шумные российские города
0
205
14:12 31.01.2019
Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ
0
231
14:00 31.01.2019
Песков не знает о планах изменения системы отбора сенаторов
0
238
13:32 31.01.2019
Армения приобрела у России истребители Су-30СМ - СМИ
0
281
13:20 31.01.2019
В Москве за 10 минут неизвестные "заминировали" несколько торговых центров
0
279

Возврат к списку