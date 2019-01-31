0
0
92
НОВОСТИ

Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды

16:00 31.01.2019 Источник: НГ-Online

Морской музей Эстонии организует научно-популярную экспедицию в Антарктиду, которая будет посвящена 200-летию открытия материка известным российским мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном. Адмирал был уроженцем острова Сааремаа и при рождении его звали Фабиан Готтлиб Бенджамин фон Беллинсгаузен, по происхождению он балтийский немец из остзейского дворянского рода, всю жизнь он служил Российской империи. 

Экспедиция стартует 11 июля из российского Кронштадта, а завершится, согласно планам, 27 января следующего года, сообщает местный новостной портал ERR.

Как заявил путешественник Тийт Пруули, участники экспедиции не ставят перед собой цель как можно быстрее добраться до Антарктиды. Более того, планируется совершать по маршруту немало остановок. «Беллинсгаузен тоже делал остановки. Многие наши остановки будут совпадать, но не стопроцентно. Например, Беллинсгаузен не останавливался на Сааремаа», – говорит Пруули.
Путешественники будут двигаться к Антарктиде на двухмачтовом паруснике Thetis – четырехметровой стальной крейсерской яхте, оснащенной 400-сильным двигателем. Яхта подходит для плавания в полярных водах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 31.01.2019
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
0
43
16:12 31.01.2019
Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit
0
84
15:32 31.01.2019
Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский
0
169
15:12 31.01.2019
Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0
180
15:00 31.01.2019
В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ
0
178
14:32 31.01.2019
Названы самые шумные российские города
0
205
14:12 31.01.2019
Венесуэла не примет ультиматум Запада о проведении новых выборов - посол в РФ
0
231
14:00 31.01.2019
Песков не знает о планах изменения системы отбора сенаторов
0
238
13:32 31.01.2019
Армения приобрела у России истребители Су-30СМ - СМИ
0
281
13:20 31.01.2019
В Москве за 10 минут неизвестные "заминировали" несколько торговых центров
0
279

Возврат к списку