Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды

16:00 Источник: НГ-Online

Морской музей Эстонии организует научно-популярную экспедицию в Антарктиду, которая будет посвящена 200-летию открытия материка известным российским мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном. Адмирал был уроженцем острова Сааремаа и при рождении его звали Фабиан Готтлиб Бенджамин фон Беллинсгаузен, по происхождению он балтийский немец из остзейского дворянского рода, всю жизнь он служил Российской империи.Экспедиция стартует 11 июля из российского Кронштадта, а завершится, согласно планам, 27 января следующего года, сообщает местный новостной портал ERR.Как заявил путешественник, участники экспедиции не ставят перед собой цель как можно быстрее добраться до Антарктиды. Более того, планируется совершать по маршруту немало остановок. «Беллинсгаузен тоже делал остановки. Многие наши остановки будут совпадать, но не стопроцентно. Например, Беллинсгаузен не останавливался на Сааремаа», – говорит Пруули.Путешественники будут двигаться к Антарктиде на двухмачтовом паруснике Thetis – четырехметровой стальной крейсерской яхте, оснащенной 400-сильным двигателем. Яхта подходит для плавания в полярных водах.