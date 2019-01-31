ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
16:32 31.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году. Установлено, что за пределы России были выдворены не менее полутора тысяч человек. Каждый, кто был депортирован, получит по 2000 евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получит от 10 до 15 тысяч евро.
Стоит отметить, что изначально Грузия требовала компенсацию в 70 миллионов евро. Эхо Москвы
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