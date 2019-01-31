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Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплат "удивительных людей"

17:00 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин потребовал от министра просвещения Ольги Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей в регионах.

"Я Вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - сказал глава государства на встрече с Васильевой.

"Наши учителя - удивительные люди", - отметила министр. "Я знаю", - согласился Путин, однако, "не надо их нахваливать, следите за уровнем их заработной платы, за зарплатой следите".

По его словам, эта задача также должна решаться на уровне руководителей регионов. Васильева согласилась, что это - важная задача.

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