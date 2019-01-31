ЦБ РФ опроверг данные о хранении венесуэльского золота в России
17:12 31.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ЦБ опроверг данные о хранении Венесуэлой золота в России. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, эта информация не соответствует действительности.
Ранее сегодня «Новая газета» сообщила, что к январю в хранилищах Центробанка находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего боливарианской республике. Издание утверждает, что на днях его доставили из России в Дубай, где продали, а вырученные деньги направили в Каракас. Говорит Москва
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