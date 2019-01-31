США и ЕС рассматривают меры против РФ, если украинских моряков не освободят - Волкер

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил в четверг во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Украине"Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует предпринять, если Россия не освободит моряков", - сказал он.