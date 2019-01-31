0
0
79
НОВОСТИ

США и ЕС рассматривают меры против РФ, если украинских моряков не освободят - Волкер

17:40 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил в четверг во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует предпринять, если Россия не освободит моряков", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:13 31.01.2019
В Белоруссии не считают усиление НАТО на востоке Европы угрозой
0
29
17:12 31.01.2019
ЦБ РФ опроверг данные о хранении венесуэльского золота в России
0
145
17:00 31.01.2019
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплат "удивительных людей"
0
181
16:32 31.01.2019
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
0
168
16:12 31.01.2019
Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit
0
193
16:00 31.01.2019
Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды
0
192
15:32 31.01.2019
Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский
0
271
15:12 31.01.2019
Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0
271
15:00 31.01.2019
В Роскомнадзоре сообщили о выявлении нарушений у вещателя Би-би-си на территории РФ
0
257
14:32 31.01.2019
Названы самые шумные российские города
0
270

Возврат к списку