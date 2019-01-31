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НОВОСТИ

В Белоруссии не считают усиление НАТО на востоке Европы угрозой

18:13 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не рассматривает расширенное передовое военное присутствие НАТО на востоке Европы как угрозу своей безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы не считаем, что это нацелено на нас", - сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Белоруссии, комментируя вопрос об усиленном передовом военном присутствии НАТО в Восточной Европе.

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