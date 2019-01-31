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Микроотверстие в разгонном блоке "Фрегат" нашли и устранили прямо на космодроме Куру

19:02 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты на космодроме Куру (Французская Гвиана) устранили микроотверстие в разгонном блоке "Фрегат", который необходим для выведения на орбиту спутников компании OneWeb. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Было микроотверстие в магистрали с гелием, во время проверок начало падать давление. Специалисты на космодроме Куру обошлись штатными материалами и уже устранили микроотверстие, задействовали простой ремонтный комплект. Транспортировка "Фрегата" в Россию не потребуется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, комиссия по подготовке к запуску спутников OneWeb, в том числе французские специалисты, дала добро на дальнейшую подготовку "Фрегата" к старту.

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