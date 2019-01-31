Госдеп США: В Венесуэле "все варианты допустимы"
19:25 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты выступают за мирное возвращение Венесуэлы к демократии, однако допускают любые варианты действий в отношении Каракаса. Об этом сообщила в четверг журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брейер во время телефонного брифинга.
"Мы в значительной степени поддерживаем мирное урегулирование этого кризиса [в Венесуэле], в то же самое время мы ясно заявляли, что все варианты допустимы, но надеемся на мирное возвращение к демократии в Венесуэле", - отметила она.
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