Госдеп США: В Венесуэле "все варианты допустимы"

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выступают за мирное возвращение Венесуэлы к демократии, однако допускают любые варианты действий в отношении Каракаса. Об этом сообщила в четверг журналистам помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брейер во время телефонного брифинга.

"Мы в значительной степени поддерживаем мирное урегулирование этого кризиса [в Венесуэле], в то же самое время мы ясно заявляли, что все варианты допустимы, но надеемся на мирное возвращение к демократии в Венесуэле", - отметила она.