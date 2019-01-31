0
0
0
НОВОСТИ

СМИ: Минэнерго США тайно перевезло оружейный плутоний из одного штата в другой

19:50 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США переправило около полутонны оружейного плутония из штата Южная Каролина в штат Невада, не проинформировав об этом власти Невады и не получив их согласия. Об этом сообщил в четверг журнал "Ньюсуик" (Newsweek) со ссылкой на губернатора Невады Стива Сисолака.

"Я крайне возмущен этим совершенно неприемлемым обманом, допущенным министерством энергетики, - привел журнал слова губернатора-демократа. - Министерство пыталось создать у властей Невады представление о том, что оно вовлечено в полноценные переговоры относительно условий транспортировки плутония, пригодного для изготовления ядерного оружия, однако выяснилось, что все эти переговоры были лишь прикрытием. Они солгали властям Невады, ввели в заблуждение федеральный суд и поставили под угрозу безопасность жителей и экологии Невады".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:25 31.01.2019
Госдеп США: В Венесуэле "все варианты допустимы"
0
65
19:02 31.01.2019
Микроотверстие в разгонном блоке "Фрегат" нашли и устранили прямо на космодроме Куру
0
107
18:13 31.01.2019
В Белоруссии не считают усиление НАТО на востоке Европы угрозой
0
155
17:40 31.01.2019
США и ЕС рассматривают меры против РФ, если украинских моряков не освободят - Волкер
0
232
17:12 31.01.2019
ЦБ РФ опроверг данные о хранении венесуэльского золота в России
0
251
17:00 31.01.2019
Путин потребовал от Васильевой следить за уровнем зарплат "удивительных людей"
0
281
16:32 31.01.2019
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии в 2006-ом году
0
246
16:12 31.01.2019
Глава британского МИД не исключил возможности переноса сроков Brexit
0
260
16:00 31.01.2019
Эстонцы не торопясь пройдут по маршруту своего земляка Беллинсгаузена до Антарктиды
0
257
15:32 31.01.2019
Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Зеленский
0
347

Возврат к списку