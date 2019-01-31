СМИ: Минэнерго США тайно перевезло оружейный плутоний из одного штата в другой

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США переправило около полутонны оружейного плутония из штата Южная Каролина в штат Невада, не проинформировав об этом власти Невады и не получив их согласия. Об этом сообщил в четверг журнал "Ньюсуик" (Newsweek) со ссылкой на губернатора Невады Стива Сисолака.

"Я крайне возмущен этим совершенно неприемлемым обманом, допущенным министерством энергетики, - привел журнал слова губернатора-демократа. - Министерство пыталось создать у властей Невады представление о том, что оно вовлечено в полноценные переговоры относительно условий транспортировки плутония, пригодного для изготовления ядерного оружия, однако выяснилось, что все эти переговоры были лишь прикрытием. Они солгали властям Невады, ввели в заблуждение федеральный суд и поставили под угрозу безопасность жителей и экологии Невады".