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НОВОСТИ

Венесуэла. Гуайдо сообщил, что на переговоры с Мадуро не согласится

20:30 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не желает участвовать в переговорах с правительством Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал в четверг, выступая перед единомышленниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе.

"Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся", - сказал Гуайдо.

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