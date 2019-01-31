Венесуэла. Гуайдо сообщил, что на переговоры с Мадуро не согласится

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не желает участвовать в переговорах с правительством Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал в четверг, выступая перед единомышленниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе.

"Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся", - сказал Гуайдо.