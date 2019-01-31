Трамп назвал условие вывода войск из Афганистана
21:44 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
"Мы почти 19 лет находимся в Афганистане, и впервые за это время они [власти и талибы] говорят о заключении договоренности, и мы вернем наших людей [военнослужащих] домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет дальше, однако они ведут серьезные переговоры, и впервые для этого есть основания", - сказал американский лидер.
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