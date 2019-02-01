Торговый центр горит в Кизляре
09:05 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехэтажный торговый центр горит в городе Кизляре в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.
"Горит здание трехэтажного торгового центра "Планета люкс". Огнем охвачено все здание", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают пожарные. "Пожар еще не потушили, здание продолжает гореть. В здании в основном торговали одеждой, обувью. На первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи", - добавил представитель мэрии.
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