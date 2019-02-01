Число россиян, считающих, что страна идет по неверному пути, выросло в 1,5 раза за год
09:20 01.02.2019 Источник: РБК
Число россиян, которые считают, что развитие страны движется по неверному пути, достигло максимума с 2007 года. Число тех, кто не согласен с проводимой политикой, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, и составило 45 против 42%. Еще 13% россиян затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
При этом число сомневающихся в том, верную ли политику ведет руководство страны, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза — 45 против 28% в 2018 году.
Социологический опрос был проведен 25–31 января среди 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 российских субъектах. РБК
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