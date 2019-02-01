Власти Германии запретили военному концерну совместную с Украиной разработку оружия
09:32 01.02.2019 Источник: Газета.Ru
Заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что власти ФРГ запретили немецкому военному концерну Rheinmetall заниматься разработкой оружия совместно с украинскими компаниями. Об этом он заявил в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер».
По словам Клочко, украинские инженеры «пытались» создать передвижной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), который потенциально «усложнил бы» возможные атаки вражеской авиации. Он отметил, что «Арсенал» разрабатывал ЗРК совместно с Rheinmetall.
«Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — сказал Клочко.
Он не уточнил, почему немецкое правительство приняло такое решение. Газета.Ru
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