0
0
154
НОВОСТИ

США дезинформировали ОАЭ, заявив об опасном сближении спутников - АНЦ

10:00 01.02.2019

Астрокосмический научный центр сообщил, что США дезинформировали ОАЭ, заявив о якобы опасном сближении арабского спутника YahSat-1B и российского аппарата «Луч». 

«Информация от США вводила в заблуждение», — пишет в своем исследование АНЦ. Арабский аппарат, по данным «Роскосмоса», не приблизился бы к «Лучу» ближе, чем на 40 километров, если бы остался на прежней орбите, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Инцидент случился в мае 2018 года. Тогда США заявили ОАЭ о том, что спутники якобы пройдут на расстоянии от 0,14 до 9,65 км друг от друга. В результате этой информации YahSat-1B вынужден был совершить маневр и сжечь часть топлива. ura.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 01.02.2019
Google оплатил штраф 500 тыс. руб. за отказ от фильтрации контента - Роскомнадзор
0
34
11:00 01.02.2019
США обвинили РФ в новом нарушении ДРСМД
0
45
10:32 01.02.2019
Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0
95
10:20 01.02.2019
Украденная из Третьяковской галереи картина Куинджи вернется на выставку
0
111
10:05 01.02.2019
Россия вновь сократила вложения в гособлигации США
0
155
09:32 01.02.2019
Власти Германии запретили военному концерну совместную с Украиной разработку оружия
0
193
09:20 01.02.2019
Число россиян, считающих, что страна идет по неверному пути, выросло в 1,5 раза за год
0
204
09:05 01.02.2019
Торговый центр горит в Кизляре
0
207
09:00 01.02.2019
Гуайдо заявил, что России и Китаю выгодна смена власти в Венесуэле
0
203
21:44 31.01.2019
Трамп назвал условие вывода войск из Афганистана
0
622

Возврат к списку