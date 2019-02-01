США дезинформировали ОАЭ, заявив об опасном сближении спутников - АНЦ
10:00 01.02.2019
Астрокосмический научный центр сообщил, что США дезинформировали ОАЭ, заявив о якобы опасном сближении арабского спутника YahSat-1B и российского аппарата «Луч».
«Информация от США вводила в заблуждение», — пишет в своем исследование АНЦ. Арабский аппарат, по данным «Роскосмоса», не приблизился бы к «Лучу» ближе, чем на 40 километров, если бы остался на прежней орбите, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».
Инцидент случился в мае 2018 года. Тогда США заявили ОАЭ о том, что спутники якобы пройдут на расстоянии от 0,14 до 9,65 км друг от друга. В результате этой информации YahSat-1B вынужден был совершить маневр и сжечь часть топлива. ura.ru
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