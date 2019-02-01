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Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

10:05 01.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия сократила вложения в гособлигации США. Снижение составило почти 2 миллиарда долларов. России вложила в казначейские облигации Министерства финансов США $12,81 млрд, сказано в материалах американского ведомства. На долгосрочные бумаги потрачено $3,75 млрд, на краткосрочные — $9,06 млрд. Снижение стало самым значительным за последние несколько месяцев. До этого российские вложения в бумаги Минфина США держались на стабильном уровне, а в отдельные периоды отмечался рост. Однако в ноябре показатели резко упали.

Ранее подобная динамика наблюдалась весной прошлого года, когда Москва продала казначейские бумаги Минфина США на $80 млрд. После этого решения Россия выбыла из списка тридцати крупнейших держателей облигаций. Тенденция на снижение наблюдается и у других стран. Так лидер списка – Китай сократил свои вложения на 17 миллиардов. 

 Увеличила свой вклад в американские ценные бумаги только Япония.  Эхо Москвы

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