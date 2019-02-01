Украденная из Третьяковской галереи картина Куинджи вернется на выставку
10:20 01.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Картина Архипа Куинджи, украденная из Третьяковской галереи в конце прошлой недели, вернётся на выставку. Там она останется до окончания экспозиции, которая завершится 17 февраля, заверили в Министерстве культуры. Ещё буквально сутки назад речи о том, что поклонники искусства смогут полюбоваться картиной «Ай-Петри.Крым» на выставке в Третьяковке не шло. Сообщалось, что полотно художника Куинджи несколько дней проведёт в депозитарии галереи, затем вернётся домой в Русский музей в Петербурге.
К тому же Минкультуры заявляло, что украденная картина получила небольшие повреждения и ей необходима реставрация. Однако вчера глава департамента музеев Владислав Кононов написал у себя в твиттере, что работа вернётся на выставку. Эксперты Русского музея, Третьяковки и научно-исследовательского института реставрации пришли к выводу, что состояние полотна не помешает ненадолго выставить его для показа. Картину при этом поместят под специальное стекло и оснастят сигнализацией. В галерее, откуда её похитили гарантировали безопасность картины. Реставрацией займутся после того как она вернётся в Петербург. Эхо Москвы
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