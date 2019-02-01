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Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

10:32 01.02.2019

Италия не признает Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы, потому что считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны. Об этом заявил замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано в эфире телеканала TV2000.
«Италия не признает Гуайдо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны», — приводит его слова Il Giornale.

Ди Стефано отметил, что главным интересом в отношении Венесуэлы является предотвращение войны и развития «ливийского сценария».

«Та же ошибка была совершена в Ливии и сегодня признаётся всеми. Мы должны избежать того, чтобы то же самое произошло в Венесуэле», — пояснил он. RT

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