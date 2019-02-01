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НОВОСТИ

США обвинили РФ в новом нарушении ДРСМД

11:00 01.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Власти США заявили, что Россия нарастила количество крылатых ракет 9М729 в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как считают в Вашингтоне, три месяца назад в распоряжении России было три дивизиона крылатых ракет 9М729, а сейчас их уже четыре. Всего на счету РФ сейчас якобы около 100 ракет такого типа. США уведомили об этом своих западных партнеров, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Штаты могут выйти из заключенного в 1987 году Договора уже в феврале. Вашингтон считает, что российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Москва отрицает эти обвинения.  Росбалт

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