США обвинили РФ в новом нарушении ДРСМД
11:00 01.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Власти США заявили, что Россия нарастила количество крылатых ракет 9М729 в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Как считают в Вашингтоне, три месяца назад в распоряжении России было три дивизиона крылатых ракет 9М729, а сейчас их уже четыре. Всего на счету РФ сейчас якобы около 100 ракет такого типа. США уведомили об этом своих западных партнеров, пишет издание.
Ранее сообщалось, что Штаты могут выйти из заключенного в 1987 году Договора уже в феврале. Вашингтон считает, что российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Москва отрицает эти обвинения. Росбалт
НОВОСТИ
- 11:05 01.02.2019
- Google оплатил штраф 500 тыс. руб. за отказ от фильтрации контента - Роскомнадзор
- 10:32 01.02.2019
- Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
- 10:20 01.02.2019
- Украденная из Третьяковской галереи картина Куинджи вернется на выставку
- 10:05 01.02.2019
- Россия вновь сократила вложения в гособлигации США
- 10:00 01.02.2019
- США дезинформировали ОАЭ, заявив об опасном сближении спутников - АНЦ
- 09:32 01.02.2019
- Власти Германии запретили военному концерну совместную с Украиной разработку оружия
- 09:20 01.02.2019
- Число россиян, считающих, что страна идет по неверному пути, выросло в 1,5 раза за год
- 09:05 01.02.2019
- Торговый центр горит в Кизляре
- 09:00 01.02.2019
- Гуайдо заявил, что России и Китаю выгодна смена власти в Венесуэле
- 21:44 31.01.2019
- Трамп назвал условие вывода войск из Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать