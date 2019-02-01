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Google оплатил штраф 500 тыс. руб. за отказ от фильтрации контента - Роскомнадзор

11:05 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Google оплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счета", - сказал он.

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