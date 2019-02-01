Google оплатил штраф 500 тыс. руб. за отказ от фильтрации контента - Роскомнадзор

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Google оплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счета", - сказал он.