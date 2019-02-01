РПЦ не будет лишать Рауля Арашукова ордена
11:20 01.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РПЦ не будет лишать Рауля Арашукова ордена Даниила Московского. Ранее пользователи сети сообщали, что награду арестованного отца сенатора от Карачаево-Черкессии аннулировали.
В частности, в Twitter распространялся пост пользователя «Независимый взгляд» с подобным утверждением.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, Рауля Арашукова не лишали ордена. Он отметил, что в церкви не предусмотрена эта процедура.
«Да, действительно этот человек был награждён когда-то высоким церковным орденом за строительство храмов. В этом нет ничего странного. Большое число людей, жертвующих свои средства на строительство храмов, монастырей, на поддержку РПЦ, разумеется, получают благодарность от церкви, в том числе, в виде орденов. Церковь не имеет возможности вступать в глубокие исследования о том, в чём состоит бизнес, и где находятся конечные источники средств людей. Было бы странно, если бы так происходило. Печально, когда происходят подобные ситуации, но они, на мой взгляд, не бросают тени на церковь. Странно апеллировать к тому, что сын имеет какое-то отношение к действиям отца. Хотя сейчас это вопросы к следственным органам. Человек пожертвовал большие суммы на строительство храмов и был за это награждён. В этом нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Любой человек, который построит храм в своей жизни, будет отмечен церковью благодарностью. Процедуры отзыва наград в церкви не существует. Такое невозможно».
По словам Волкова, в присуждении награды Арашукову нет никакой проблемы.
«Это не разовая ситуация. Иногда возникают такие темы. Люди, которые единожды или регулярно помогали епархии, были удостоены высоких патриарших наград, затем оказываются замешаны в каких-то историях, как история семьи Арашуковых. Это вещи разного порядка, никак между собой не взаимосвязанные темы. Человек от сердца или по каким-то другим причинам жертвует, это отмечается, и было бы странно, если бы это не отмечалось».
Отца сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова арестовали вместе с ним на два месяца. Советника генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашуков подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа у Газпрома на 30 млрд рублей. Говорит Москва
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