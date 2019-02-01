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Сахалинские зоозащитники подали иск, потребовав выпустить косаток из "китовой тюрьмы"

11:32 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск местных зоозащитников, требующих выпустить из приморской бухты Средней нелегально пойманных косаток и белух. Об этом сообщили в пятницу журналистам в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки сейчас находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и там же было 90 белух, большинство из которых детеныши. Позже в СМИ появилась информация о пропаже трех белух.

"Три сахалинские общественные организации "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья океана" и "Клуб "Бумеранг" получили определение Южно-Сахалинского городского суда о принятии к производству их искового заявления о выпуске на свободу косаток и белух", - говорится в сообщении.

Истцы требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора, обязать его безвозмездно изъять косаток и белух из незаконного владения коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания. Они также просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении общего допустимого улова косаток и белух в 2018 году, о распределении квот на их вылов и об утверждении планов осуществления рыболовства в культурно-просветительских целях.

Ранее сообщалось, что в связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело за незаконную добычу, в связи с этим 24 ноября 2018 года Ленинский районный суд наложил арест на животных, который предполагал запрет на действия с ними, в частности, на перевозку и продажу. 24 декабря 2018 года Приморский краевой суд снял наложенный районным судом арест.

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