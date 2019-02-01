Трамп рассказал о понесенных за время президентства убытках
12:00 01.02.2019 Источник: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп несет финансовые потери, пока находится в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.
«Я потерял огромные деньги, делая эту работу. К счастью, мне не нужны деньги. Но я потерял невероятные деньги», — заявил он.
В мае 2018 года агентство Bloomberg подсчитало, что состояние за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. В частности, это произошло из-за падения спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown и снижения доходов от его гольф-индустрии.
За два месяца до этого Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда.
В то же время, состояние дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера за год увеличилось на несколько десятков миллионов долларов. Общая стоимость их активов к концу 2017 года достигала от 229 миллионов до 786 миллионов долларов. За год их доходы, по различным оценкам, составили от 20 до более чем 40 миллионов долларов. Lenta.Ru
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