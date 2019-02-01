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НОВОСТИ

Германия отправит военный корабль в Черное море

12:05 01.02.2019 Источник: Lenta.ru

Германия отправит в Черное море плавбазу Werra, входящую в состав военно-морских сил ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Корабль в феврале отправится в плавание в рамках постоянной противоминной группы НАТО. В военном ведомстве отметили, что поход был запланирован уже давно, а размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено.

Планируется, что судно посетит болгарских порты Бургас и Варна.  Lenta.Ru

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