В Харбине откроется российское генконсульство
12:20 01.02.2019 Источник: REGNUM
В Харбине (Китай) откроется Генеральное консульство Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
В документе отмечается, что открытие Генконсульства в Харбине будет способствовать расширению торгово-экономических и гуманитарных между Россией и Китаем.
Ранее (в сентябре 2015 года) состоялось открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 12:32 01.02.2019
- Пентагон подсчитал, за какое время ИГ сможет "вернуть" Сирию
- 12:05 01.02.2019
- Германия отправит военный корабль в Черное море
- 12:00 01.02.2019
- Трамп рассказал о понесенных за время президентства убытках
- 11:32 01.02.2019
- Сахалинские зоозащитники подали иск, потребовав выпустить косаток из "китовой тюрьмы"
- 11:20 01.02.2019
- РПЦ не будет лишать Рауля Арашукова ордена
- 11:05 01.02.2019
- Google оплатил штраф 500 тыс. руб. за отказ от фильтрации контента - Роскомнадзор
- 11:00 01.02.2019
- США обвинили РФ в новом нарушении ДРСМД
- 10:32 01.02.2019
- Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
- 10:20 01.02.2019
- Украденная из Третьяковской галереи картина Куинджи вернется на выставку
- 10:05 01.02.2019
- Россия вновь сократила вложения в гособлигации США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать