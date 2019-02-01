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НОВОСТИ

В Харбине откроется российское генконсульство

12:20 01.02.2019 Источник: REGNUM

В Харбине (Китай) откроется Генеральное консульство Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что открытие Генконсульства в Харбине будет способствовать расширению торгово-экономических и гуманитарных между Россией и Китаем.

Ранее (в сентябре 2015 года) состоялось открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке.  ИА REGNUM

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