Пентагон подсчитал, за какое время ИГ сможет "вернуть" Сирию
12:32 01.02.2019 Источник: Газета.Ru
В Пентагоне считают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) могут отвоевать Сирию менее чем за год. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад американского военного ведомства.
В Пентагоне считают, что ИГ сможет вернуть контроль над Сирией в срок от шести до 12 месяцев, если группировка не будет подвергаться военному давлению. Также в ведомстве подчеркнули, что боевики ИГ стремятся восстановить «халифат в физическом виде».
Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% сил ИГ. Газета.Ru
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