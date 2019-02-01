После инцидента с похищением картины Куинджи из Третьяковской галереи уволен смотритель

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смотритель, работавший в зале Третьяковской галереи, откуда 27 января была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", уволен. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе галереи."Смотритель был уволен. Заявление было подписано во вторник [29 января]", - сказали в пресс-службе.Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Утром 28 января стало известно, что полотно найдено. Картина обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку работ великого пейзажиста. Полотно размером 39 на 53 см выполнено маслом на бумаге и холсте, датируется 1890-ми годами.В пятницу картина вернулась на выставку в Третьяковскую галерею. Изначально планировалось, что посетители выставки Куинджи уже не увидят "Ай-Петри. Крым", так как шедевр вернется в Русский музей. Теперь для сохранности полотно выставляется под стеклом.