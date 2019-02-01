США взяли курс на экономическое изматывание России через гонку вооружений - Рябков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, начиная новую гонку вооружений, взяли курс на экономическое изматывание России. Об этом заявил замглавы МИД РФв интервью телеканалу "Россия-24"."Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности, - сказал он. - Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений".