США взяли курс на экономическое изматывание России через гонку вооружений - Рябков
13:05 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, начиная новую гонку вооружений, взяли курс на экономическое изматывание России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мне кажется, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности, - сказал он. - Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений".
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