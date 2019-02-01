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Кремль уверен, что в ближайшие дни США начнут процедуру выхода из ДРСМД

13:20 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о выходе США из ДРСМД принято давно и в ближайшие дни начнется процедура выхода из договора, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно, - констатировал Песков, комментируя вопрос об окончании срока поставленного США ультиматума. - К нашему сожалению всеобщему в предстоящие дни скорее всего это решение будет реализовано, начнется реализация".

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