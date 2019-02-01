Генпрокуратура расследует гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году
13:32 01.02.2019
Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова в 1959 году. Такими планами поделился официальный представитель ведомства Александр Куренной в эфире интернет-канала Генпрокуратуры. Он уточнил, что всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три версии, причем криминала в их числе нет.
— Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью, нет ничего, чтобы указывало на эту версию, — подчеркнул Куренной.
Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники. Life.ru
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