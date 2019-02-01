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Китай сообщил о "важном прогрессе" в торговых переговорах с США

14:00 01.02.2019 Источник: Газета.Ru

В китайской делегации считают, что им удалось добиться «важного прогресса» во время последнего раунда торговых переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».

В делегации также отметили, что переговоры с американской стороной были «откровенными, конкретными и плодотворными».

Детали переговоров не приводятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшем будущем проведет «одну или две» встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Также он отмечал, что отношения между странами еще никогда не были настолько «продвинутыми».  Газета.Ru

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