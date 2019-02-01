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НОВОСТИ

В РФ проверят психоневрологические интернаты

14:32 01.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России проверят все психоневрологические интернаты. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Проверку проведут совместно Роструд, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Об этом Голикова рассказала на заседании Совета при правительстве по попечительству в соцсфере.

Работа психоневрологических интернатов в России часто критикуется общественными организациями. Периодически в СМИ появляются новости о чрезвычайных происшествиях. В 2015 году пожар в интернате в Воронежской области унёс жизни 23 человек. Весной прошлого года в Биробиджане 10 пациентов социального учреждения скончались от пневмонии. В июле и августе после жалоб пациентов были проведены проверки в психоневрологических интернатах в Томске и Курганской области.  Говорит Москва

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