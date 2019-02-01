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Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящий выход США из ДРСМД

15:00 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Венесуэле, предполагаемый выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также внутрироссийские вопросы. Об этом сообщил пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сказал он.

"Состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, "обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России".

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.

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