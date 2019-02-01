Киргизия не исключает открытия второй военной базы РФ
15:12 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бишкек не исключает открытия второй российской военной базы - на юге Киргизии (первая - авиабаза Кант - действует на севере страны). Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в РФ Аликбек Джекшенкулов.
По его словам, "вопрос о необходимости открытия второй военной базы на юге Кыргызстана находится в ведении высшего руководства двух государств". "Думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран", - отметил дипломат.
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