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НОВОСТИ

Киргизия не исключает открытия второй военной базы РФ

15:12 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бишкек не исключает открытия второй российской военной базы - на юге Киргизии (первая - авиабаза Кант - действует на севере страны). Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в РФ Аликбек Джекшенкулов.

По его словам, "вопрос о необходимости открытия второй военной базы на юге Кыргызстана находится в ведении высшего руководства двух государств". "Думаю, этот вопрос может обсуждаться на мартовской встрече президентов двух стран", - отметил дипломат.

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