Патриарх Антиохийский призвал церкви выступить против "беззакония" Константинополя
16:00 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Находящийся в Москве патриарх Антиохийский Иоанн призвал все поместные церкви выступить против действий Вселенского патриархата на Украине, под эгидой которого в стране была создана новая церковная структура, получившая от Константинополя автокефалию. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Во время своего слова после богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Антиохийский Иоанн призвал все поместные церкви возвысить свой голос против беззакония Константинопольского патриархата", - говорится в сообщении.
Патриарх Антиохийский Иоанн прибыл в Москву для того, чтобы принять участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Кирилла.
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