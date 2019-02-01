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Патриарх Антиохийский призвал церкви выступить против "беззакония" Константинополя

16:00 01.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящийся в Москве патриарх Антиохийский Иоанн призвал все поместные церкви выступить против действий Вселенского патриархата на Украине, под эгидой которого в стране была создана новая церковная структура, получившая от Константинополя автокефалию. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Во время своего слова после богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Антиохийский Иоанн призвал все поместные церкви возвысить свой голос против беззакония Константинопольского патриархата", - говорится в сообщении.

Патриарх Антиохийский Иоанн прибыл в Москву для того, чтобы принять участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Кирилла.

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